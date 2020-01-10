İngiltere Kraliyet Ailesi, tarihinde görülmemiş bir ayrılığın şokunu yaşıyor. Kraliçe Elizabeth’in torunu Prens Harry, eşiyle birlikte kraliyet üyeliğinden ayrıldı. Bu kararın arkasında Harry’nin yıllar önce kaybettiği annesi Lady Diana var. Maddi bağımsızlığını ilan eden çift servetlerini de katlayacak.

Artık sembolik olarak bağlılar

İngiltere Kraliyeti’nin 6 numaralı veliahtı Prens Harry (35) ve eşi Düşes Meghan (38), önceki akşam sosyal medya sayfalarından İngiliz Kraliyet Ailesi’ni terk ettiklerini duyurmuştu. Bu ayrılık, dünya gündemine oturdu. Böylece kraliyetteki ‘üst düzey’ görevlerinden ayrılan çiftin sarayla sadece sembolik bir bağları kaldı. Ancak bu kararın perde arkasında çok derin bir aile krizi vardı. Çünkü, açıklamada oğullarının doğumu ile hayatlarında yeni bir sayfa açıldığını vurgulamaları, kararın gerçek nedenini sunuyordu.

Irkçı saldırılar bitmedi

Çift böylece Archie’nin geleceği üzerinde tek söz hakkının kendilerinde olmasını istediklerini dünyaya duyurdu. 2017’den bu yana İngiliz medyası ve kamuoyunda en ağır eleştirilerin hedefi olan çift, oğulları Archie’nin aynı baskı dolu ortamda yetişmesini istemiyordu. Çifte yönelik tepkilerin başını Meghan’ın soylu olmaması, melez, ABD’li ve dul olması çekiyordu. Irkçı haberlerin ardı arkası kesilmedi. Baskı, 2018’de evlenmeleriyle de hafiflemedi. Çocukluğundan bu yana taht hırsından uzak duran, kurallara kafa tutan Harry, eş seçimiyle sarayın katı kurallarını zorladı. Çünkü Meghan da saray hayatına alışmayı reddetti. Çözülme, hızlandı:

İşte o süreç

Saraydan medyaya yapılan sızıntılar yüzünden özel hayatlarını koruyamayan çift, geçen yıl önce Kensington Sarayı’nı terk etti. Windsor’da daha mütevazı bir konuta taşındılar.

Taşınmada Meghan, Harry’yi aileden uzaklaştırmakla suçlandı.

Harry’nin ağabeyi William ve eşi Düşes Kate ile ortaklaşa kullandıkları sosyal medya sayfalarını ayırdılar. Kendi sayfaları ‘Sussex Royal’i açtılar.

Ortak yönettikleri hayır kurumlarını, dolayısıyla gelirlerini ayırdılar.

Meghan’ın doğum öncesi bebeği için ABD’de 400 bin dolarlık parti vermesi tepki çekti. Giderlerini arkadaşlarının karşıladığını açıklamak zorunda kaldılar.

‘Eşimi rahat bırakın’

Harry, Meghan’ın görüşmediği babasına gönderdiği mektubu yayınlayan gazeteye dava açarak, medyaya “Eşimi rahat bırakın” isyanı yaptı.

Güney Afrika seyahatine çıkan çift, burada ruh halleri ve düşünce yapılarını duyurabilecekleri bir belgesel çektiler.

Aynı belgeselde Harry, ağabeyi William ile arasında bir gerilim olduğunu itiraf etti.

Çift, yılbaşını geleneklere uygun olarak Kraliçe’nin yanında değil, Kanada’da geçirdi.

Kraliçe, yeni yıl videosunda masasındaki çerçevelerden Meghan ve Harry’yi kaldırdı. Tüm bu gelişmeler sonrası çift, Kanada’dan ülkeye döndükleri gibi ayrılık kararını açıkladı.

Sarayla bağları koparmasında Meghan ve Archie’nin annesi Diana’nın başına gelenleri yaşamaları endişesini taşıması büyük rol oynadı.

Anne acısı dinmedi

Lady Diana, İngiltere Kraliyeti’nin Veliaht Prensi Charles ile evlenmişti. Katı kurallarıyla bilinen sarayın duvarlarını aşarak halkın kalbine dokunmuştu. Giyiminden kullandığı iletişim diline, çocuklarını yetiştirme yöntemine kadar çağının ötesinde olan Diana’nın bu ‘aykırılığı’, büyük bir baskı altında kalmasına yol açmıştı. Charles’tan boşanmış ve saraydan uzaklaşmıştı. Attığı her adım haber olan Diana, 1997’de Paris’te peşine düşen paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında trajik bir şekilde ölmüştü. Prens Harry, bu kazadan sarayı sorumlu tuttuğu için aynı katı kurallara bağlı kraliyet hayatından hep kaçındı.

Tarih tekerrür etti

Çiftin saraydan ayrılığı akıllara 84 yıl önce tahtı aşkı uğruna bırakan İngiliz Kral 8. Edward’ı getirdi. Edward da ABD’li sevgilisi Wallis Simpson ile evlenebilmek için tahttan inmişti. Çünkü Wallis’in daha önce bir kez evlenip boşanması aileye katılmasına engel bulunmuştu. Londra'daki Madame Tussauds müzesi, Meghan ve Harry'nin balmumu heykellerini birlikte sergilendikleri ailenin yanından ayırarak karara tepki gösterdi.

Hatıra oldu

İngiliz Prens Harry ile Düşes Meghan, Kraliyet Ailesi’ne henüz nişanlıyken dahil olmuştu. Meghan ve Harry, Prens William (37) ve eşi Düşes Kate (38) ile ilk kez resmi olarak 2017 Noel Bayramı’nda bir araya gelmişti. Dörtlünün bir arada göründüğü ilk fotoğraf “Muhteşem dörtlü” ismiyle ünlenmişti. Etki alanlarını genişleterek Kraliyet’i kalkındırmaları umuluyordu. Ancak bu kare, tekrarlanmadı. Hatıralarda kaldı.

Kraliçe üzgün William ve Charles öfkeli

Saray yönetimi, resmi olarak yayınlanan açıklamada “Farklı bir tavır takınma arzularını anlıyoruz. Ama bunlar çözümü uzun zaman alan karmaşık konular” dedi. Zira, kraliyet kaynaklarına göre; haberi tüm dünya ile birlikte tvden öğrenen Kraliçe, ‘incindi.’ Çünkü Harry, bu konudan Kraliçe’ye birkaç gün önce bahsetmiş ancak Kraliçe beklemesini söylemişti. Babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William ise danışmadan hareket ettikleri için çifte çok öfkeli. Bu nedenle aralarının daha da açılmasından korkuluyor.

Çekişme gerçek çıktı

Düşes Meghan’ın bardak tutuşundan oturuşuna kadar her adımı eleştirildi. Kraliçe ile katıldığı etkinlikte bacak bacak üstüne atması haftalar boyunca konuşuldu. Meghan, evlenmeden önce Lady’lik okuluna gitmediği için saray geleneklerini öğrenmemekle suçlandı. Oysa, tahtın ikinci varisi ile evli olan eltisi Düşes Kate, soylu olmadığı halde Lady’lik okuluna gitmişti. Rakip gösterilen iki kadın, bir türlü dost olamadı. Gerilim, geçen hafta hiç olmadığı kadar yükseldi. Düşes Kate’in etkinliklerde Meghan’ı dışarıda bıraktığı ortaya çıktı.

Daha zengin olacaklar

“Tam zamanlı kraliyet üyeliğinden çekilmek” daha önce duyulmuş bir durum olmadığından, nasıl işleyeceğini herkes merak ediyor. Ancak, ekonomik bağımsızlığını ilan eden çift, saray kasasından gelen sabit gelirden de vazgeçmiş olacak. Charles, geçen yıl çifte 2.3 milyon sterlin maaş ödemişti. Evleri için de 2.4 milyon sterlin’lik harcama yapılmıştı. İkametleri aynı olacak. Ama Kraliyet’e kira ödemek zorunda kalabilirler.

Değeri 200 milyon sterlin

Kraliyet de çifte yıllık 650 bin sterlin’lik güvenlik harcamasını sürdürecek. Harry’nin serveti 30 milyon sterlin. Evlenmeden önce oyunculuk yapan Meghan’ın hatrı sayılır serveti yok ancak şöhretinin katlanmasıyla ekonomik değeri 200 milyon sterlin’i aştı. Çift, geçen ay ‘Sussex Royal’ ismini tescillemiş, yüzlerce ürünün patentini almıştı. Saray’a bağlıyken dışarıdan gelir kazanmaları yasak olan çiftin şimdi bu girişimleri ile servetlerini katlamasının önünde engel kalmadı.



