Kraliçe 2. Elizabeth’in konuya ilişkin önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, ‘dük ve düşes’ yerine ‘Harry ve Meghan’ ile ‘Sussexler’ ifadelerini kullanması tartışmalara yol açtı. İngiliz basını, bu durumun ‘sıra dışı’ ancak açıklamanın ‘samimi tonuna uygun olduğunu’ belirtti. Ancak şu an için, ikilinin dük ve düşes unvanlarının geri alınması durumu sözkonusu değil. Öte yandan Sandringham Sarayı’nda önceki gün gerçekleşen ‘kriz’ toplantısına, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve Prens Harry katıldı. Meghan Markle’nin, ‘dinlenme’ şüphesine karşı, bu görüşmeye telefonla bağlanmasına izin verilmediği öğrenildi.





Kanada'ya maliyetleri 650 bin dolar

Prens Harry ile Meghan Markle’nin Kanada’da yaşama kararı, bu ülkede de tartışma yarattı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kraliyet çiftinin güvenlik masraflarının nasıl karşılanacağı konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Bu karar, Kanada’ya yıllık ek 650 bin dolara mal olabilir.