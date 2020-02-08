Prens Harry: Yıllarca terapi gördüm

İngiltere Kraliyet'indeki üst düzey görevlerinden çekilen maddi olarak bağımsızlığını duyuran Meghan Markle ve Prens Harry çifti, ABD'li banka JPMorgan'ın Miami'deki Alternatif Yatırım Zirvesi'ne katıldı. Çiftin kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğini bırakmasının ardından birlikte ilk kez kamuoyuna önüne çıktığı zirvede Meghan Markle ve Prens Harry kalabalığa hitap etti. Meghan Markle, eşine olan sevgisinden kısaca söz ettikten sonra, sahneye Prens Harry'i davet etti. Prens Harry ise son yedi yıldır üzerinde yoğun olarak çalıştığı akıl sağlığı üzerine konuştu. Zirveye katılan bir kaynak, yaşananları şöyle aktardı "Harry, akıl sağlığına dair konuştu ve son birkaç yıldır annesini yitirme travmasının üstesinden gelmek için terapi gördüğünü söyledi. Çocukluğundaki olayların kendisini nasıl etkilediğinden ve bir akıl sağlığı uzmanıyla konuştuğundan bahsetti. Harry ayrıca Megxit'e de değindi ve kendisi ve Meghan için çok zor olsa da üst düzey kraliyet görevlerinden çekilme kararından pişmanlık duymadığını çünkü ailesini korumak istediğini söyledi. Harry, Meghan ve oğulları Archie'nin, kendisinin çocukken yaşadıklarını yaşamasını istemiyor."

İlk kez bahsetmiyor

2017'de Prens Harry, The Telegraph'a verdiği bir röportajda profesyonel yardım alana kadar neredeyse 20 yıldır “tüm duygularını kapattığını” açıklamıştı. Sarayın açıklamasında, kamu kaynaklarından yararlanamayacak olan çiftin kraliyet unvanlarını bahar ayında bırakacakları belirtilmişti: "Dük ve Düşes, resmi askeri görevlendirmeler de dahil olmak üzere kraliyet görevlerinden çekilmeleri gerektiğini anlıyor."