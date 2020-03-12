Magazin Prens Harry'i işlettiler

Prens Harry'i işlettiler

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Prens Harry'i işlettiler

Kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde istifa eden İngiliz Prens Harry (35), Rus şakacıların hedefi oldu. YouTube’da ünlülere yaptıkları acımasız şakalarla tanınan Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stolyarov, Harry’yi arayıp kendilerini İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olarak tanıttı.

12 Mart 2020, Perşembe 09:40 Son Güncelleme:
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Yeni hayatında iklim kriziyle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini söyleyen Harry, telefonun ucunda Greta olduğunu düşünerek özel hayatından iş planlarına birçok sırrını açıkladı. Harry, oyuna geldiği o konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’tan “Ellerinin üzerinde kan var” diyerek bahsetti.

'Sivil hayat çok rahat'

Dünyayı birkaç hasta insanın yönettiğine inanıyorum” diyen Harry, ailesiyle ilişkilerini “Biz ailenin çoğu üyesinden farklıyız. Sivil hayat saray görevlerinden çok daha iyi” diye özetledi. Gelecekteki planlarını ise “Vakıf kurup yönetmekten vazgeçtik. (Eşim) Meghan ile sesimizi doğrudan duyurabileceğimiz iş modeli üzerine çalışıyoruz” diyerek anlattı. Telefonda İsveç Kraliyet Ailesi’nden olduğunu ve Harry’nin yeğeni Prens George’la (6) evlenmeyi düşündüğünü söyleyen sahte Greta’ya Harry’nin yanıtı, “Buna yardımcı olabilirim” oldu.


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