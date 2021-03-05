İngiliz Kraliyet Ailesi'yle yollarını ayıran Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın CBS kanalında Oprah Winfrey'e verdiği çarpıcı röportajın yankıları hala sürüyor. Röportaj sırasında Prens Harry'nin gri takım elbisesindeki detay ise gözlerden kaçmadı. J.Crew marka takım elbise giyen Prens Harry, bu takımı daha önce de giymişti. Prens Harry bu takımı 2018'de Invictus Games etkinliklerinde ve Sussex ziyaretinde, 2019'da Fas ziyaretinde giymişti. 2008'e piyasaya sürülen takım elbise, markanın en çok satan ürünü.

ARCHIE DETAYI

Prens Harry ayrıca bu takım elbiseyi oğlu Archie ilk doğduğu zaman ve vaftiz töreninde de giymişti.

NEDEN KRAVAT TAKMADI?

Prens Harry, bu takım elbiseyi giyerken bu kez kravat takmadı. Bunun nedeninin ise Oprah'ya 'samimi açıklamalarda bulunma mesajı' vermesi olduğu düşünülüyor.

Meghan Markle ise röportajda yeni bir Armani marka elbise giymeyi tercih etti.



