Moda Prens Harry'nin Oprah röportajındaki kıyafet detayı

Prens Harry'nin Oprah röportajındaki kıyafet detayı

Moda

Prens Harry'nin Oprah röportajındaki kıyafet detayı

Kraliyet üyelerinin bir kıyafeti tekrar tekrar giydiğine hepimiz şahit oluyoruz. Prens Harry de onlardan biri! CBS televizyonlarında Oprah'ya röportaj veren Prens Harry ve Meghan Markle, çarpıcı açıklamalarıyla gündemdeyken, kıyafetleriyle de dikkat çekti. Prens Harry'nin takımında kravat kullanmaması, bir 'mesaj' olarak algılandı.

05 Mart 2021, Cuma 13:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiliz Kraliyet Ailesi'yle yollarını ayıran Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın CBS kanalında Oprah Winfrey'e verdiği çarpıcı röportajın yankıları hala sürüyor. Röportaj sırasında Prens Harry'nin gri takım elbisesindeki detay ise gözlerden kaçmadı. J.Crew marka takım elbise giyen Prens Harry, bu takımı daha önce de giymişti. Prens Harry bu takımı 2018'de Invictus Games etkinliklerinde ve Sussex ziyaretinde, 2019'da Fas ziyaretinde giymişti. 2008'e piyasaya sürülen takım elbise, markanın en çok satan ürünü.

ARCHIE DETAYI

Prens Harry ayrıca bu takım elbiseyi oğlu Archie ilk doğduğu zaman ve vaftiz töreninde de giymişti.

NEDEN KRAVAT TAKMADI?

Prens Harry, bu takım elbiseyi giyerken bu kez kravat takmadı. Bunun nedeninin ise Oprah'ya 'samimi açıklamalarda bulunma mesajı' vermesi olduğu düşünülüyor.

Meghan Markle ise röportajda yeni bir Armani marka elbise giymeyi tercih etti.

İlgili Haberler
Meghan Markle, 30 dolarlık elbiseyle programa katıldıMeghan Markle'ın elbisesi güçlü bir mesaj veriyor


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
5 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Olmaz olsun hayranlığınız
Mehmet Coşkundeniz
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Kulak konusunda kulağınızın üstüne yatmayın
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Hande Kazanova
1 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Harekete geçme zamanı!
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Başak Dizer Tatlıtuğ
Funda Duru
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Soğuk kış ayları için 6 efsane mom jeans kombini önerisi