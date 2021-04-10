Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, başkent Londra’da ve ülkenin dört bir yanında 41 pare top atışı yapıldı. İngiltere’de yerel saatle 12.00’de başkent Londra’nın güneydoğusunda bulunan Woolwich Kışlası’ndan ve Londra Kalesi’nden (Tower of London) top atışları gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Edinburgh, Cardiff, Belfast şehirlerinde ve Cebelitarık'ta da Prens Philip’i anmak için 41 pare top atışı yapıldı. Donanmaya ait "HMS Diamond" ile "HMS Montrose" gemilerinden de aynı anda top atışı gerçekleştirilirken, etkinlikler televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Edinburgh Dükü Prens Philip, silahlı kuvvetlerin daimi bir destekçisi ve elçisi olmuştur. (Ülkeye) Verdiği hizmetleri anıyor, Majesteleri Kraliçe’ye ve Kraliyet ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı. Ülkede önemli gelişmelerin ardından top atışı yapılması geleneği, kayıtlara göre 14. yüzyıla kadar giderken; Kraliçe Victoria’nın 1901’de, Eski Başbakan Winston Churchill’in 1965’te vefatlarının ardından da top atışı yapılmıştı.

İNGİLTERE YASTA

Prens Philip’in ölüm haberinin ardından yas tutulan ülkede, bayraklar yarıya indirildi. Prensin vasiyeti üzerine naaşının defnedilmesi için devlet töreni düzenlenmeyecek. Windsor Kalesi’ndeki Aziz George Şapeli’nde de ayin düzenlenmesi planlanıyor. Halk, sabah erken saatlerden itibaren Buckingham Sarayı’nın ve Winstor Kalesi’nin önüne gelerek buraya çiçek bıraktı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, halktan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için uygulanan tedbirlere riayet edilmesi, anma etkinliklerinin televizyondan takip edilmesi istendi.

Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Rahatsızlığının Kovid-19'la ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği bilgisi paylaşılmıştı. Prens Philip, kalp ameliyatının ardından taburcu edilmiş, ancak bir süre sonra yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüş ve 28 gün süren tedavisinin ardından 16 Mart'ta tedavisi tamamlanmıştı.

AA