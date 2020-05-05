Prenses Diana belgeselinden yeni iddia: 4 kez intihara kalkıştı

'Being Me: Diana' adlı dört bölümlük belgesel, Prenses Diana'nın kraliyet ailesiyle verdiği mücadeleyi anlatacak. Bununla beraber, merhum prensesin zihinsel savaşlarına ve yeme bozukluğu gibi sağlık sorunlarına da değinecek. Diana'nın sorunlu çocukluğu, Prens Charles ile mutsuz evliliğine kadar pek çok şeyi bu belgeselde öğreneceğiz.

Dizi ayrıca Diana'nın 1990-92 yıllarında çekilmiş, daha önce hiç yayınlanmayan görüntülerini de gösterecek.



