Prenses Diana belgeselinden yeni iddia: 4 kez intihara kalkıştı
4 bölümlük mini dizi 'Being Me: Diana', Prenses Diana'nın kraliyet ailesine dahil olduğu ilk yıllardan Prens Charles'la olan mutsuz evliliğine kadar birçok konuya değinecek. Dijital TV platformu Netflix'te yayınlanacak belgesel, Prenses Diana'nın dört kez kendini öldürmeye çalıştığını iddia ediyor.
05 Mayıs 2020, Salı 10:55 Son Güncelleme:
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'Being Me: Diana' adlı dört bölümlük belgesel, Prenses Diana'nın kraliyet ailesiyle verdiği mücadeleyi anlatacak. Bununla beraber, merhum prensesin zihinsel savaşlarına ve yeme bozukluğu gibi sağlık sorunlarına da değinecek. Diana'nın sorunlu çocukluğu, Prens Charles ile mutsuz evliliğine kadar pek çok şeyi bu belgeselde öğreneceğiz.
Dizi ayrıca Diana'nın 1990-92 yıllarında çekilmiş, daha önce hiç yayınlanmayan görüntülerini de gösterecek.