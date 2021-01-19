Moda Prenses Diana'nın gelinlik tasarımları davalık oldu

Prenses Diana'nın gelinlik tasarımları davalık oldu

Moda

Prenses Diana'nın gelinlik tasarımları davalık oldu

Prenses Diana'nın düğününde giydiği gelinliğinin tasarımlarının açık artırmada satılması davalık oldu. Gelinliği tasarlayan Elizabeth ve David Emanuel çifti arasında büyük bir kriz yaşanıyor. David Emanuel, boşanma sözleşmesine aykırı bu satışın durdurulmasını, gerekirse çizimlerin yok edilmesini talep ediyor.

19 Ocak 2021, Salı 10:43 Son Güncelleme:
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Lady Diana ve İngiliz Prens Charles’ın 1981’deki evlilik töreni, 20’nci yüzyılın düğünü olmuştu. 750 milyon kişi bu çiftin düğününü izlemişti. Diana’nın gelinliğini Elizabeth (67) ve David Emanuel (68) çifti tasarlamıştı. Elizabeth Emanuel, gelinlik dahil Diana için tasarladığı özel kıyafetlerin çizimlerini açık artırmaya çıkardı. Bazı çizimler 500 ila 2 bin 800 Sterlin’e satıldı. Bunun üzerine ayrıldığı eşi David Emanuel dava açtı. David, eski eşinin çizimleri izinsiz satışa çıkardığını söylüyor. Boşanma sözleşmesine aykırı bu satışın durdurulmasını, gerekirse çizimlerin yok edilmesini talep ediyor.

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Netflix'te yayınlanan The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran Emma Corrin, gelinliğin bir benzerini giymişti. Prenses Diana’nın ikonik gelinliği Emmy ödüllü kostüm tasarımcısı Amy Roberts tarafından yeniden tasarlandı.


https://www.instagram.com/p/CF5TtjSD9BT/


David Emanuel ve eşi Elizabeth arasındaki davanın sonucu merakla bekleniyor.


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