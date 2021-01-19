Lady Diana ve İngiliz Prens Charles’ın 1981’deki evlilik töreni, 20’nci yüzyılın düğünü olmuştu. 750 milyon kişi bu çiftin düğününü izlemişti. Diana’nın gelinliğini Elizabeth (67) ve David Emanuel (68) çifti tasarlamıştı. Elizabeth Emanuel, gelinlik dahil Diana için tasarladığı özel kıyafetlerin çizimlerini açık artırmaya çıkardı. Bazı çizimler 500 ila 2 bin 800 Sterlin’e satıldı. Bunun üzerine ayrıldığı eşi David Emanuel dava açtı. David, eski eşinin çizimleri izinsiz satışa çıkardığını söylüyor. Boşanma sözleşmesine aykırı bu satışın durdurulmasını, gerekirse çizimlerin yok edilmesini talep ediyor.













Netflix'te yayınlanan The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran Emma Corrin, gelinliğin bir benzerini giymişti. Prenses Diana’nın ikonik gelinliği Emmy ödüllü kostüm tasarımcısı Amy Roberts tarafından yeniden tasarlandı.









David Emanuel ve eşi Elizabeth arasındaki davanın sonucu merakla bekleniyor.







