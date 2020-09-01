Magazin Prenses Diana’nın son anlarını anlattı: 'Umutsuzca hayatını kurtarmaya çalışıyordu'

Prenses Diana’nın son anlarını anlattı: 'Umutsuzca hayatını kurtarmaya çalışıyordu'

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Prenses Diana’nın son anlarını anlattı: 'Umutsuzca hayatını kurtarmaya çalışıyordu'

Paris’te yaşanan trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Diana Spencer’ın son anlarında yanında olan itfaiyeci Xavier Gourmelon yıllar sonra konuştu. Lady Diana’nın son ana kadar hayatı için mücadele ettiğini söyleyen Gourmelon, “ambulansa alındığında yaşıyordu” dedi.

01 Eylül 2020, Salı 13:59 Son Güncelleme:
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Galler Prensi Charles ile evlenenci hayatı değişen Diana Spencer’ın trajik ölümünün üzerinden 23 yıl geçti. Boşanmaları sonrasında Halkın Prensesi olarak anılan Lady Diana, dünya çapında bir ilgi odağıydı. Prenses Diana, paparaziler tarafından kovalanırken içinde bulunduğu araç kaza yapmıştı. O dönemde itfaiyeci olarak çalışan Xavier Gourmelon, olay yerine müdahale eden ilk ekipte yer alıyordu. Araçtaki kişinin kim olduğunu önce anlamadığını söyleyen adam, Leydi Dianı’yı fark ettiğinde sakinleşmesi için elini tuttuğunu söyledi. Son ana kadar hayatı için mücadele eden prensesin yanında duran adam, o anları şöyle anlattı:

'Dışarıdan bakınca her şey düzelebilir gibi görünüyordu'

"Yanına gittiğimde kalbi durdu. Hemen araçtan çıkarıp kalp masajı yapmaya başladım. Üzerinde kan yoktu. İlk başta yaşayacağını düşündüm. Dışarıdan bakınca her şey düzelebilir gibi görünüyor olsa da iç organlarında ciddi hasarlar vardı. Bildiğim ambulansa alındığında yaşıyordu. Sonra hastanede öldüğü haberi geldi."

Prenses Diana, 1997 yılında Dodi Al Fayed'le çıktığı Fransa tatilinde magazin muhabirleri tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.


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