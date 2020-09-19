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Anneleri hamilelik döneminde en çok heyecanlandıran durumlardan birisi doğum anını düşünmektir. Doğumu nasıl yapsam benim ve bebeğim için daha faydalı olur düşüncesi bütün anne adaylarında vardır. Sancılı normal doğumu istemeyen anneler, prenses (epidural) doğum nedir? Prenses (epidural) doğum zararlı mı? Sorularının cevaplarını arıyorlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, Prenses (epidural) doğum nedir? Prenses (epidural) doğum zararlı mı? Sorularının cevaplarını açıkladı.

Prenses (epidural) doğum nedir? Prenses (epidural) doğum zararlı mı?

Doğum ağrısı, pek çok kadının ‘yaşadığım en büyük ağrı' diye tarif ettiği, kendine has özellikleri olan çok yönlü bir ağrıdır ve genellikle çok şiddetlidir. Doğum sancısı annenin gereksiz yere acı çekmesine, fizyolojik strese ve annenin doğum sırasında yorgun düşmesine neden olur.

Epidural "ağrısız doğum", "prenses doğum" adıyla bilinen yöntem; doğum eyleminde veya sezaryen operasyonunda ağrı hissini ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir bölgesel anestezi yöntemi haline gelmiştir. Genel anesteziden farkı anne adayının işlem esnasında uyanık olması ve etrafında olup bitenleri tümüyle algılamasıdır. Normal doğum için en çok tercih edilen en etkili, en güvenli ve en sık kullanılan yöntem epidural "ağrısız doğum" tekniğidir.

Prenses (epidural) doğum nasıl yapılır?

Epidural anestezi çok ince bir kateter yardımıyla belden epidural saha adı verilen bölgeye girilmesi ve buraya lokal anestezik maddeler verilmesi şeklinde uygulanır. Anne adayı baskıyı, dokunmayı hisseder hatta kalkıp yürüyebilir ama ağrıyı hissetmez. Öncelikle anestezi doktoru anne adayına yapacağı işlemi kısaca anlatır, varsa sorularını cevaplandırır. Anestezi doktoru anne adayı yan yatar veya oturur pozisyondayken muayene neticesinde uygulanacak bölgeyi belirler. Belde iğnenin girileceği bölge antiseptik maddeyle silinir ve steril örtüyle örtülür. Cilt ve cilt altı çok ince bir iğne ile uyuşturulur. Bu epidural iğnesinin girilmesi esnasında oluşacak ağrı hissini azaltmayı hedefler. Epidural sahaya ucu künt bir iğne yardımıyla kateter yerleştirilir ve ilaç verilir. Özellikle bu aşamada annenin birkaç dakika kıpırdamadan durması çok önemlidir. Kateter yumuşak bir maddeden yapılmış, incecik bir sondadır. Kateterin dışarıda kalan kısmı alerji yapmayan özel flasterle, hastanın sırtı boyunca sabitlenerek kayması engellenir. Buradan ihtiyaç duyuldukça önceden programlanmış otomatik pompalarla sürekli belirli doz ilaç verilebilir. Bazı durumlarda anestezi doktoru bu ilaçları belli aralıklarla kendisi de verebilir.

Normal doğumda; rahim kasılmaları düzenli hale geldikten sonra rahim ağzı yaklaşık %60-70 incelip, açıklığı 4 santimetreye ulaşınca yani sancılar anneyi ciddi olarak rahatsız etmeye başlayınca epidural analjezi uygulanır. Daha önce uygulanması, kasılmaları etkileyip doğumu geciktirir. Geç kalındığında ise hem anne gereksiz ağrı çekmiş olur hem de ağrılar daha sık geleceğinden anne adayı işlem süresince hareketsiz kalamaz ve epidural uygulanması zorlaşabilir. Normal doğumda, kateter yerleştirilip ilaç verildikten yaklaşık 15 dakika sonra anne adayı kasılmaları hissetmesine rağmen ağrı duymamaya başlar. Doğum uzadığında veya ilacın etkisi azalıp hasta ağrı duymaya başladığında ise ek dozlar verilebilir. Sırta yerleştirilen bu kateter hastanın isteğine bağlı olarak ya doğumdan hemen sonra veya 24-48 saat içinde çekilir. Anestezi amaçlı epidural kateter takılması işlemi hastalar açısından son derece kolay, acısız ve rahat bir uygulamadır.

Prenses (epüdural) doğumun avantajları nelerdir?

Epidural anestezi ağrısız normal doğum için mükemmel bir yöntemdir. Etkin bir biçimde doğum ağrılarının giderilmesini sağlar, uygun dozda ve zamanda uygulandığında doğumu hızlandırır. Uygulamadan sonra yürüyebilirsiniz. Epidural analjezi sizi sersemletmez, hasta hissettirmez, ayrıca bağırsak hareketlerini durdurmaz, gaz çıkarımını engellemez. Psikolojik rahatlama, kas spazmını çözmesiyle normal doğum şansınızı artırır. Doğum sonrası yorgun, bitkin olmadığınız için bebeğinizi çok daha çabuk kucağınıza alır, hemen besleyebilirsiniz. Tecrübeli uzmanların yaptığı epidural sonrası baş ağrısı çok nadirdir. Doğum kesisi (epizyotomi) açılan durumlarda epizyotominin açılması ve tamiri esnasında duyulan ağrıyı gidermede oldukça etkilidir. Sezaryen gerektiğinde takılan kateterden verilen ilaç dozu artırılarak genel anestezi verilmeden uyanık bir şekilde sezaryen yapılabilir. Bu ilaçlar özel bir bölgeye uygun dozda verildiğinde bebeğe zararı olmaz.

Prenses (epidüral) doğumun dez avantajları nelerdir?

Epidural anestezinin yan etki ve riskleri, tecrübeli bir uzman hekim tarafından uygulandığında, zannedilenin aksine son derece azdır. En sık görülen yan etki tansiyon düşüklüğüdür. Bunu önlemek için işlem öncesi sıvı yüklenir ve yakından tansiyon takibi yapılır. Özellikle hamilelikte çok aşırı kilo almış hastalarda, yine beldeki çeşitli sorunlarda teknik olarak epidural anestezi uygulaması zorlaşabilir. İşlem başarısız olabilir ve doğumda ağrı duyabilir. Epidural iğnenin beyin omirilik sıvısına girmesi sonucu spinal anestezi dediğimiz durum oluşabilir, belden aşağısı tamamen uyuşur ve hareket edemez. Doğum sonrası baş ağrısı olabilir. Baş ağrısı; genellikle işlem sırasında hareket edildiğinde daha sık görülür. Çok sıvı ve kafein içeren içecekler alınarak, sırt üstü yatak istirahati ile geçer. Tedavi edilmese bile 7-15 gün içinde kendiliğinden, iz bırakmadan geçer. Doğumun ikinci evresinde uzama görülebilir. Nadiren idrar yapmada zorluk görülebilir. Nadiren kateter takılan yerde enfeksiyon gelişebilir. Bazı hastalar da hafif alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bölgesel, geçici kaşıntı kendiliğinden veya basit bir ilaç yardımıyla birkaç saatte geçer.

Prenses (epidural) doğum kimlere uygulanmaz?

Bu anestezi şeklinin uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar çok azdır ve çoğu durumda başarıyla uygulanabilir. Bu anestezi şekli aktif kanaması, sıvı kaybı, aşırı kanama ya da diğer nedenlere bağlı tansiyonu düşük olan, kullanılacak anestezi maddelerine alerjisi olan, iğnenin batırılacağı bölgede enfeksiyonu, yanığı, nörolojik hastalık şüphesi olan, kafa içi basıncı artmış olan (beyin tümörü, kanaması vb.) hastalıklarda, pıhtılaşmayı önleyici tedavi alanlarda, trombosit sayısı 100.000 altında olan anne adaylarında, akli dengesi bozuk olan veya uygulamayı reddeden anne adaylarında uygulanmaz.





Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları











