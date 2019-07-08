Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un (69) 6 eşinden biri olan Prenses Haya (45) geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçti ve burada saklanıyor. Bu haberin ardından Prenses Haya kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Prenses Haya hakkındaki detaylar…

PRENSES HAYA KİMDİR?

Prenses Haya, eski Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal'ın kızı, şimdiki Ürdün Kralı Abdullah Bin El Hüseyin'in kız kardeşi ve BAE Başkan Yardımcısı, BAE Başbakanı ve Dubai emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum'un eşidir.

Oxford Üniversitesi’nde eğitim alan ve 2004 yılında El Maktum ile evlenen Prenses Haya 45 yaşındadır.

Prenses Haya’nın, bir Alman diplomatın yardımıyla ülkeden kaçtığı, Almanya’dan siyasi sığınma istedikten sonra şu anda Londra’da gizlendiği öne sürülüyor.

Eşi ile boşanma sürecinde olan Ürdün Kralı'nın kızı Prenses Haya'nın, Dubai hükümetine ait Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'da çalışan bir koruma ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.