Prensesin çığlığı: 3711 kişinin korku dolu bekleyişi sürüyor

Diamond Princess (Elmas Prenses) rüya gibi bir tatil vaadettiği 2666 yolcusuyla Japonya’dan Hong Kong’a gitmişti. Hong Kong’da gemiden inen bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi üzerine 1045 mürettebatla birlikte 3711 kişinin bulunduğu gemideki rüya yolculuk kâbusa döndü. Japonya’ya geri dönen geminin yolcuları tecrit edildikleri kamaralarında, 14 günlük karantina süresini doldurmaya çalışıyor. Diamond Princess (Elmas Prenses), Japonya’nın Yokohama limanında tutuluyor.

1 kişide virüs çıktı

Sınırsız yiyecek ve eğlence beklerken koruyucu kıyafetler içindeki mürettebatın kapılarına bıraktığı kumanyalarla yetinmek zorunda kalan yolcular, bir yandan kan testlerinin sonucunu bekliyor. Gemidekilerin küçük bir kısmının test sonuçları belli olurken virüs tespit edilen kişi sayısı dün 41 kişinin eklenmesiyle 61’e yükseldi.

Yolculara bir metre yasağı

Yolcular internette; ‘Ölmekten korkuyorum’, ‘Bizi ölüme terk etmeyin’ mesajları paylaştı. Dün yolcuların birbirlerine 1 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla, küçük gruplar halinde güvertede dolaşmasına izin verildi.

Tehlike henüz zirveyi görmedi

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 günde 73 artarak 638’e yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısı ise 31.573’e çıktı. Hastalığın henüz zirve noktasına ulaşmadığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, salgın nedeniyle küresel anlamda bir tıbbi malzeme açığı ortaya çıktığını ve buna çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Maskeli düğün

Dünyanın dört bir yanından gelerek Güney Kore’de toplanan Moon tarikatına üye 6 bin çift için dün toplu nikah töreni düzenlendi. Gelin ve damatlar koronavirüs salgını nedeniyle maskelerin ardından, Evet’ dedi.

Üzerinden 2 ay geçti

İki aydır dünyaya korku salan koronavirüs hâlâ ortak kabul gören bir isme sahip değil. Dünya Sağlık Örgütü virüsü bilimsel olarak 2019-nCoV adıyla tanımladı. Aslında bu bir isimden ziyade bir kısaltma. ‘2019’ virüsün çıkış yılı, ‘n’ harfi ‘novel’in (yeni), ‘CoV’ ise koronavirüsün kısaltması. Literatüre girecek ortak ismin konmamış olmasının ise pek çok nedeni var.

Kötü tecrübeler

Virüs isimleri geçmişte sorunlara yol açtığı için isim vermekle görevli Uluslararası Virüs Sınıflandırma Kurumu bu kez daha dikkatli. 2009’da H1N1 virüsü, ‘domuz gribi’ olarak yayılınca Mısır’da tüm domuzların öldürülmüştü. Oysaki virüs insanlar tarafından yayılıyordu. 2015’te yayılan Mers’in açılımı da ‘Ortadoğu Solunum Sendromu’ydu ve tepki çekmişti.

Nefret uyandırmamalı

‘Mers’ isminin belli bir coğrafi toplumu hedef alması ve ırkçı saldırılara yol açması Dünya Sağlık Örgütü tarafından sert dille eleştirilmişti. Mers tecrübesinin ardından bazı ilkeler belirlendi. Bu ilkelerden en önemlisi artık virüs isimleri ‘bir kültüre ya da endüstriye’ gönderme yapmayacak. Yeni virüse isim verilirken de en önemli konu Çin’e yönelik nefret oluşturmamaktı.

10 kişilik ekip kuruldu

Virüsü isimlendirmek için 10 kişilik uzman bir ekip oluşturuldu. Ekipteki isimlerden Profesör Benjamin Neuman akılda kalıcı olacak bir isim üzerinde karar kıldıklarını açıkladı. Prof. Neuman, ismi bir tıbbi dergiyle paylaştıklarını ve kısa sürede dünyaya duyurulacağını kaydetti ve “Virüse isim verirken doğru karar alıp almadığımızı zaman bize gösterecek” ifadelerini kullandı.

Sembol oldu

Doktor Li Wenliang virüs bulaşanları tedaviye alan ilk doktorlardandı. Dr. Li virüse karşı dünyayı internetten uyarmıştı. Baskıcı Çin yönetimi, Dr. Li’yi gözaltına almıştı. Örtbas politikası virüsün gizlice dünyaya yayılmasına yol açmıştı.

Öfke büyüyor

Virüse yakalanan Dr. Li önceki gün öldü. Çin, Dr. Li’nin ölümünü de örtbas etmek istedi. Başta yalanlansa da halkın baskısı sonucu ölüm haberi dün doğrulandı. Halkın öfkesi büyürken, Dr. Li kahramanlaştı. Doktor için duyulan üzüntü Çinlilerin ifade özgürlüğü talepleriyle birleşip sosyal medyada hükümet karşıtı milyonlarca mesaja dönüştü. Medyayı baskı altında tutan hükümet, internetteki sansür politikasını da sıkılaştırıyor.

Meslektaşları, Dr. Li’nin öldüğü odanın kapısında eğilerek saygılarını gösterdiler. 34 yaşındaki 34 yaşındaki Dr. Li’nin Dr. Li’nin eşi hamileydi. Dr. Li’nin direniş sembolü olan Guy Fawkes’a benzetildiği resimler internette hızla yayıldı.