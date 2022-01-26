Dünya Prensesin torunu, podyuma atıyla çıktı

Prensesin torunu, podyuma atıyla çıktı

Dünya

Prensesin torunu, podyuma atıyla çıktı

Monako Prensesi Grace Kelly'nin torunu Charlotte Casiraghi Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftasında at sırtında podyuma çıkarak defileye damgasını vurdu.

26 Ocak 2022, Çarşamba 11:06 Son Güncelleme:
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Fransa'da Paris Moda Haftası kapsamında Chanel'in İlkbahar - Yaz 2022 Haute Couture defilesi düzenlendi. Defile 1982 yılında hayatını kaybeden Monako Prensesi ABD'li oyuncu Grace Kelly’nin torunu Charlotte Casiraghi’nin şovuyla başladı.

Podyuma at sırtında gelen Casiraghi, güzelliğiyle gözleri kamaştırırken yaptığı şovla defileye damgasını vurdu.

Casiraghi’nin at sırtında podyumu gezmesinin ardından başlayan defilede Fransız şarkıcı Sebastien Tellier'in canlı performansı eşliğinde 45 tasarım gösterildi.


İHA


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