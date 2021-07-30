Prezervatif sayesinde altın madalya kazandı
Tokyo 2020 kano yarışları ilginç bir şampiyonluğa sahne oldu. Avustralyalı sporcu Jessica Fox'un, final maçı öncesinde ucu hasar alan kanosunu prezervatifle onardığını açıkladı. Fox bu tercihini 'çünkü çok güçlü ve esnek' diyerek açıkladı.
30 Temmuz 2021, Cuma 14:31 Son Güncelleme:
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kano slalom dalında altın madalya kazanan Avustralyalı sporcu Jessica Fox'un, final mücadelesi öncesinde hasar alan kanosunu prezervatifle onardığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili konuşan Fox; "Son yarış öncesinde kanom hasar görmüştü ve onarmaya vaktimiz yoktu. O an için en uygun çözüm prezervatif oldu çünkü çok esnek ve güçlü. Kanonun ucuna taktık ve bütünlüğü hiç bozmadı. Bu sayede kanomu onardım ve altın madalya kazandım" dedi.
Her olimpiyatta olduğu gibi Tokyo 2020'de de sporculara yaklaşık 60 bin prezervatif dağıtıldı. Olimpiyat komitesi, sporculara koronavirüs önlemleri kapsamında yakın temastan kaçınılmaları ve prezervatifleri ülkelerine döndüklerinde kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.
https://twitter.com/FinoYossen/status/1420958084252459008