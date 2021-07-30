Prezervatif sayesinde altın madalya kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kano slalom dalında altın madalya kazanan Avustralyalı sporcu Jessica Fox'un, final mücadelesi öncesinde hasar alan kanosunu prezervatifle onardığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Fox; "Son yarış öncesinde kanom hasar görmüştü ve onarmaya vaktimiz yoktu. O an için en uygun çözüm prezervatif oldu çünkü çok esnek ve güçlü. Kanonun ucuna taktık ve bütünlüğü hiç bozmadı. Bu sayede kanomu onardım ve altın madalya kazandım" dedi.

Her olimpiyatta olduğu gibi Tokyo 2020'de de sporculara yaklaşık 60 bin prezervatif dağıtıldı. Olimpiyat komitesi, sporculara koronavirüs önlemleri kapsamında yakın temastan kaçınılmaları ve prezervatifleri ülkelerine döndüklerinde kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.