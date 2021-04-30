Ekonomi Prim borçları için kısıtlama muafiyeti

Prim borçları için kısıtlama muafiyeti

Ekonomi

Prim borçları için kısıtlama muafiyeti

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan yasa, 17 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

30 Nisan 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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SGK’ya olan borçlarda ilk taksit mart ayında yatırılırken, ikinci taksit ödeme süresi ise bugün sona eriyor. Borçta yüzde 70-80 oranında iskonto sağlayan bu hakkın yanmaması için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Ancak bir taraftan da dün itibarıyla 17 günlük ‘tam kapanma’ dönemine girildi.

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Bunun üzerine SGK, şu açıklamayı yaptı:

“Tam kapanma süresinde primlerin ve yapılandırma taksitlerinin zamanında ödenebilmesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla, prim borcunu ve yapılandırma taksitlerini ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılarımıza, 30 Nisan 2021 tarihinde (bugün) evleri veya işyerlerine en yakın banka şubelerine giderek prim borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet tanınmıştır.
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