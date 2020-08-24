Prim borcu engel değil yıl sonuna kadar sağlık bedava

24 Mart 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mağduriyeti gidermek amacıyla bu vatandaşların sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilmeleri için 2019 sonuna kadar süre tanınmıştı. Daha sonra bu süre yoğun talep üzerine 31 Aralık 2020’nin sonuna kadar uzatıldı.

4 ay kaldı, kaçırmayın!

Buna göre; GSS kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk), Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) yılsonuna kadar bedava sağlık hizmeti verilecek. Bu süre içinde geçmiş dönem borçlarının olup olmadığına bakılmayacak.

Gelir 981 TL'nin altındaysa

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’dan gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden (981 TL) fazla olanlar aylık 88.29 TL olan GSS primlerini kendileri ödüyor. Geliri 981 TL’nin altında olanların primi ise devlet tarafından ödeniyor. GSS borcunun olup olmadığı e-Devlet’ten ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ başlığı altında sorgulanabilir.

Başka kimler faydalanıyor?

Öğrenciler, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl boyunca prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor.

Askerlik görevini tamamlamış olanlar, terhis tarihinden itibaren 30 gün süreyle prim ödemeden GSS’den yararlanıyor.

4A, 4B ve 4C kapsamında çalışan herkes, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün süreyle GSS’den yararlanıyor. Bu kişilerin işten ayrıldıkları tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün çalışmaları varsa hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 90 gün süreyle sağlık hizmetinden faydalanabiliyor.

İşsizlik maaşı alan ise maaş aldığı dönem boyunca, bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetini almaya devam ediyor.







