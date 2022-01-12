Ekonomi Prim borcu olana yıl sonuna kadar bedava sağlık

Prim borcu olana yıl sonuna kadar bedava sağlık

Ekonomi

Prim borcu olana yıl sonuna kadar bedava sağlık

Genel Sağlık Sigortası (GSS) 2012’den beri uygulanıyor. Sigortalı çalışmayan, anne, baba veya eş üzerinden sağlık hizmeti alamayanlar, zorunlu olarak GSS kapsamına dahil ediliyor.

12 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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GSS’si olanlar, bu yıl ayda 150.12 lira prim ödeyip kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Ancak önce ödeme gücünün olmadığı tespit edilmeli. Bunun için gelir testi yaptırmak şart.

GELİR 1.668 LİRAYI AŞMAMALI

GSS primini ödeyecek maddi gücü olmayan vatandaşlar, ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat ederek gelir testini yaptırabiliyor. Gelir testine giren vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin (5 bin 4 lira) üçte birinin (1.668 lira) altında ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

1 YIL DAHA UZATILDI

Bu arada GSS sistemi kapsamında bulunan ve prim borcu olanların 31 Aralık 2021’de dolan sağlık hizmetinden bedava yararlanabilme süreleri 1 yıl daha uzatıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre prim borcu nedeniyle bedava sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ile üniversite hastanelerinde 31 Aralık 2022’ye kadar sağlık hizmeti verilecek.

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