Prim gün şartı yok! 5600 liraya kadar maaş hakkı

Meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmek için prim günü şartı bulunmuyor. SGK’dan malulen emekli aylığı bağlatabilmek için ise sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişen prim günü ve sigortalılık süresi koşulu aranıyor.

BU SÜREYE DİKKAT!

Bu ödemenin yapılabilmesi için herşeyden önce hastalık ile çalışma arasında illiyet bağının kurulması gerekiyor. Meslek hastalığının işten dolayı meydana gelip gelmediğinin tespit edilebilmesi için SGK’nın belirlediği hastanelerden sağlık kurulu raporu alınması ve bu raporun SGK sağlık kurulunca da onaylanması lazım. İşveren SSK’lı çalışanının durumunu öğrendiği andan itibaren 3 gün içinde, Bağkur’lu da aynı sürede kendisi bizzat SGK’ya bildirmek zorunda.

AYLIK NE KADAR?

Meslek hastalığına yakalanan ve bu yüzden çalışma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybedenlere sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu gelir; tam iş göremezlik halinde kişinin brüt ücretinin yüzde 70’i oranında oluyor. Hastalık nedeniyle çalışma gücünü yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40 gibi kısmi oranda kaybedenlere bağlanacak ödeme tutarı da kişinin brüt ücretinin yüzde 70’i, iş göremezlik derecesiyle çarpılarak bulunuyor. Örneğin; brüt ücret 8 bin lira ise bunun yüzde 70’i, 5 bin 600 lira yapıyor. Yani tam iş göremezlik halinde ödenecek tutar 5 bin 600 lira. Çalışma gücü kaybı yüzde 30 ise 1.680 lira aylık bağlanıyor.

KİMLER YARARLANIYOR?

Meslek hastalığı kapsamında sağlanan haklardan; 4A (SSK) ve 4B’li (Bağkur) çalışanlar ile çırak ve stajyerler, stajyer hekim, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde çalışanlar faydalanabiliyor.

Primini kendi ödeyen tarım ve orman işçileri ile 4B’lilerin geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi için prim borçlarının bulunmaması gerekiyor.

ÇALIŞANA BUNLAR VERİLİYOR

Meslek hastalığına yakalanan çalışana tedavisi boyunca ‘geçici iş göremezlik ödeneği’ veriliyor.

Çalışan meslek hastalığı nedeniyle engelli hale gelirse, ‘sürekli iş göremezlik geliri’ bağlanıyor. Meslek hastalığından dolayı vefat edenlerin eş ve çocuklarına da ‘ölüm aylığı’ veriliyor.

Geçici iş göremezlik ödeneği; yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi oranında oluyor.