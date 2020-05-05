Prim gün sayısı nedir? Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Doğum tarihi, sigortalı olarak işe başlamı tarihi ve dahil olunan sigorta programı ile beraber emeklilik yaşı kolayca hesaplanabilir. Bu linkin yer aldığı E-devlet hizmeti üzerinden de hızlıca yapılabilen hesaplamanın detayları 4A (SSK), 4B (Bağkur) ve 4C (Emekli Sandığı) için şöyle:

SSK emeklilik süresi (4A)

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir

Bağkur emeklilik süresi (4B)

Sigorta girişi 8.9.1999 tarihinden önce olanlar 25 yılı tamamlamak için ne kadar süre kaldığına bakmalıdır

Sigorta girişi 8.9.1999 ila 30.4.2008 arasında olanlar 9000 gün ve 60 yaş,

Sigorta girişi 1.5.2008'den sonra olanlar için ise 9000 gün şartı aynı olup yaş şartı kademeli olarak artmaktadır.

Emekli sandığı emeklilik süresi (4C)

Memur emeklileri ise tığkı Bağkurlular gibi emeklilik için 25 yıl ve 9000 gün şartına tabidir. Memur emeklililerinde de yaş, kademeli olarak artar.

1.5.2008'den sonrası için emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır.

Önemli not: Tüm emeklilik hesaplamaları erkekler için yapılmış olup kadınlarda farklılık gösteren tek detay sigortalılık süresinin 25 yerine 20 yıl olması ve yaş haddinin 5 yıl daha erken olmasıdır. Kadınlar, bahsi geçen yaşları 5 sene öne çekerek hesaplamalıdır.



