Özel sigorta yaptırmayı düşünen fakat bir taraftan da sigorta süresinin sonunda primlerini geri almak isteyenlere yönelik, ilginç bir ürün var. Çoğu kişinin dikkatini çeken ve ‘prim iadeli hayat sigortası’ adıyla sunulan bu hizmet, son 3-4 yıldır sigorta şirketlerinin ürün çeşitleri arasında yer alıyor. Bu üründe; örneğin 10 yıllık poliçe süresi içerisinde vefat riski gerçekleşmezse, primleri sigortalıya geri ödeniyor.

DÖVIZ ÜZERINDEN

Prim iadeli üründe, genelde sigortalılık süresi en az 10 yıl en fazla ise 20 yıl olarak belirleniyor. Bu kadar uzun süre prim ödedikten sonra iade edildiğinde paranın değerinin azalacağını düşünenler varsa, durum hiç de öyle değil. Çünkü bu üründe primler dolar ya da Euro olmak üzere döviz üzerinden ödeniyor. Dolayısıyla örneğin 10 yıllık dönemin sonundaki Merkez Bankası döviz kuru karşılığı TL olarak prim iadesi yapılıyor. Böylece, iade edilen prim enflasyon karşısında değer kaybı yaşamıyor. Bu arada arzu edenler için prim ödemesini dövizin yanı sıra TL endeksli olarak sağlayan şirketler de var.

BİRİKİM VE TAZMİNAT

Aylık prim ödemesi şirkete göre değişmekle birlikte 40 dolardan (289 lira) başlıyor. Primler, yaşa ve teminat tutarına göre belirleniyor. Prim iadesi; kişinin sigorta süresinin sonunda hayatta olması halinde kendisine yapılarak, ihtiyaçlarında kullanabileceği bir birikim sağlandığı gibi sigorta devam ederken kişinin vefatı halinde varislerine, sigorta şirketleri poliçenin kapsamına göre ya tazminat ödüyor ya da prim iadesinde bulunuyor.

TEMİMAT TUTARI

18-60 yaş arasındaki herkes, bu sigortadan faydalanabiliyor. Müşteriye sağlanan vefat teminatı tutarında yaşın belirleyici bir unsur olduğunu belirten Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Örneğin 40 yaşındaki bir müşteri, ayda 100 dolar karşılığı bir prim öderse, vefat teminatı 50 bin dolar olacaktır. 35 yaşındaki bir kişi için bu teminat 70 bin dolara yükselir” dedi. Prim ödemesi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak kredi kartıyla da yapılabiliyor.



