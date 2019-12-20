Prim ödemesi fazla mesai sayılmaz

Yargıtay’ın emsal kararına neden olan olay, Bursa’da şöyle gelişti: 5 yıldır uzman lojistik sorumlusu olarak çalıştığı şirketten, fazla mesai ücretlerini alamadığı gerekçesiyle istifa eden yönetici, 4’üncü İş Mahkemesi’ne başvurdu. Fazla çalışmalarının karşılığının kendisine ödenmediğini, iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini beyanla kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacaklarını talep etti.

Yasaya aykırı buldu

Mahkeme; yöneticinin aldığı pirim ücretlerinin fazla mesai ücretini karşıladığı gerekçesiyle davayı reddetti. Karar davacı tarafından temyiz edildi. Bunun üzerine devreye giren Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi, fazla çalışma ücreti talep eden işçiye, aldığı primlerin fazla çalışma ücretini fazlasıyla karşıladığı gerekçesiyle ödeme yapılmamasını yasaya aykırı buldu. Yargıtay kararında; primin çalışanı ödüllendirme amaçlı ek ücret niteliğinde olduğunu, fazla mesai karşılığında yapılan ödemenin ise bizatihi ücretin kendisi olduğunu vurguladı.