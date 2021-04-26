Prim yapılandırmasında kritik 5 gün

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan yasa, 17 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yapılandırma için başvurular ise 1 Şubat 2021’de sona ermişti. SGK’ya olan borçlarda ilk taksit mart ayında ödenirken, ikinci taksitin ödeme süresi ise 30 Nisan’da sona eriyor. Yani son 5 gün. Elinizi çabuk tutun, hakkınız yanmasın. Borçta yüzde 70-80 oranında iskonto sağlayan bu hakkın yanmaması için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor.

PEŞİN ÖDEMEYLE İKİNCİ ŞANS

Birinci taksiti zamanında ödeyemeyenler 30 Nisan’a (dahil) kadar peşin ödeme seçeneğine geçiş yaparlarsa, ikinci bir şans kazanıyorlar. Gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 50’sini ödemekten kurtulacaklar. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin yapılandırma başvurusunda bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine müracaat ederek, ‘taksitli ödeme’ planlarını ‘peşin ödeme’ planı olarak değiştirmeleri gerekiyor.

BAŞKA KİMLERE KOLAYLIK VAR?

Mart ayında yaptıkları cari prim ödemelerini ilk taksite mahsup ettirenlerin de yapılandırmaları devam edebilecek. Cari ay primleri ise daha sonra gecikme faiziyle ödeniyor. Sonraki taksitleri aksatanlar ise taksit ödemesinin yapıldığı ay ile bir önceki aya ait cari primler ile mahsuplaşmaya gidebilecek. Sonraki dönemde yılda en fazla iki taksit aksatılabilir. İkiden fazla aksama olursa yapılandırma bozuluyor. Prim yapılandırılmasından 1.5 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor.

NERELERDEN YATIRILIR?

Yapılandırılan borçların taksitleri, borçlunun tercihine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenebiliyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri yoluyla veya PTT şubelerinden yatırılabiliyor.