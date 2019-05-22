Primler yandı

Yargıtay, kağıt üstündeki sigortalılarla ilgili emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, eşin yanında ücret almadan çalışarak sigortalı sayılmanın mümkün olmadığına hükmetti. Karara neden olan olay şöyle gelişti: Emeklilik hayali kuran bir ev kadını, eksik olan prim gün sayısının dolması için eşine ait PVC üretim atölyesinde kendisini sigortalı gösterdi.

İCRALIK OLDU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri, işyerinin kapanma işlemlerinin gerçekleştirildiği 2014 yılında yaptıkları kontrollerde, patronun eşinin 2005-2006 yılları arasında işyerinde sigortalı gösterildiğini ortaya çıkardı. Belirtilen dönemdeki prim gün sayısını geçersiz sayan SGK, sağlık yardımının iade edilmesini istedi. Sigortalı kadın ve eşi, çağrıya kulak asmayınca icralık oldu.

ÜCRETSİZ ÇALIŞMA

Eşinin yanında ücretsiz olarak çalıştığını anlatan kadın, 1500 lirayı SGK’ya ödedi ve kurum işleminin iptali için İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Emekli adayı kadın, eşinin PVC doğrama atölyesinde çalıştığı sürelerin, davalı kurum (SGK) tarafından fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini söyledi.

İŞ MAHKEMESİ’NDEN KABUL

Davacı kadın, kurum işleminin iptali ile kuruma borçlu olmadığının tespiti ve istirdat davası (geri alma) isteminde bulundu. İş Mahkemesi, işyerinin kapanmasından uzun süre sonra çalışmanın iptaline yönelik rapor düzenlenmesinin davalı kurumun, vatandaşların temel sosyal güvenlik hakkını koruma misyonuna uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına hükmetti ve davanın kabulüne karar verdi.

SGK KARARI TEMYİZ ETTİ

SGK da kararı temyiz etti. Bu noktada devreye giren Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi, sigortalı ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerektiğine vurgu yaptı. Kararda, “Yasada, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir. Davacının, kuruma verdiği imzalı beyanda, ücretsiz olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi karşısında davacı (kadın) sigortalı sayılamayacaktır” denildi.