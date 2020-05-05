Prince of Persia 6 için Ubisoft ilk adımı attı

Ubisoft, şimdi de Assassin’s Creed serisi kadar ses getiren Prince of Persia’nın yeni oyununu piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Assassin’s Creed Valhalla’nın ismi ilk olarak Fransa merkezli alan adı kayıt şirketi Gandi.net üzerinde ortaya çıkmıştı. Gandi.net üzerinden yeni bir alan adı kaydı yaptıran Ubisoft, bu sefer “princeofpersia6.com” ismini tescillendirdi.

Prince of Persia’nın PC ve konsol platformlarına çıkan en son oyunu 2010 yılında çıkan The Forgotten Sands olmuştu. Ubisoft’un, yeni oyunu ne zaman piyasaya sunacağı bilinmiyor.