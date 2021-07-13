38 yaşındaki Hindistanlı oyuncu Priyanka Chopra, Instagram paylaşımları ile göz dolduruyor. Ancak son paylaşımında bir detayı görmezden gelmek mümkün değildi. Süper model Gigi Hadid'in Jacquemus markasının 2020 sonbahar- kış kreasyonu için giydiği beyaz elbise, bu kez Priyanka Chopra'nın üzerindeydi. New York'taki bir restoranda aile yemeğine katılan Priyanka Chopra'nın seçtiği minimal ancak sofistike elbisenin derin yırtmacı ve sırtındaki askı detayları abartısız çekiciliğin kilit noktasıydı.









Chopra, görünümünü kendi adının yazılı olduğu altın kolye, altın saat ve bilezikler ile Gianvito Rossi marka ayakkabılarıyla tamamlamıştı.









Öte yandan, geçtiğimiz yıl Gigi Hadid, Jacquemus defilesinde giydiği elbiseyi Instagram hesabından paylaşmıştı. Hadid, küçük beyaz bir çantayla podyumla yürümüştü. Üstelik o sırada bebeğine hamileydi.

Tasarımcılar Priyanka Chopra'nın şatafatlı aksesuarlarının aksine, podyumda daha sade ve minimalist bir görünümü uygun görmüşlerdi.

Sosyal medyada şimdi ikiye bölünmüş durumda. Elbise en çok hangisine yakıştı?



