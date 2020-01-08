Probiyotik kolikli bebeklerde ağlama süresini azaltıyor

Sindirim güçlüklerinden kaynaklanan kolik küçük bebeklerde açıklanamayan ağlama nöbetlerine neden oluyor. Kolik ilk üç aylık beş bebekten birini etkileyen bir sorundur.

Probiyotik takviyesinin bebeklerin ağlama süresini yüzde 50'den fazla azalttığını gösteren bir araştırma yayınlandı. Araştırma hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı olan Doç. Dr. Enver Mahir Gülcan, araştırma hakkında bilgi verdi.

Araştırma 80 kolik bebek üzerinde yapıldı

Bağımsız çalışma, ortalama bir aylık olan emzirilen 80 bebek üzerinde gerçekleştirildi. Bebeklerin yarısına günde bir kez Bifidobacterium lactis içeren altı damla probiyotik verildi ve yarısına karşılaştırma için bir plasebo verildi.

Probiyotik alan bebeklerde ağlama azaldı

İlk haftanın sonunda probiyotik alan bebeklerde ağlama azaldı ve iyileşme devam etti. Ağlama plasebo grubunda da daha az derecede. İyileşme sağlandı.

İtalya'daki Napoli Üniversitesi’nden Rita Nocerino ve ekibinin yaptığı çalışmada, probiyotik alan bebeklerin dışkılarındaki anti-enflamatuar belirtilerinde bir artış ve enflamatuar biyobelirteç kalprotektin seviyelerinde bir azalma gösterdiği için bu probiyotik türünün bebek bağırsaklarındaki bağışıklık mekanizmaları üzerinde faydalı bir etkiye sahip olduğunu ileri sürüyor.

Probiyotik alan bebeklerde 28 gün boyunca uygulanan probiyotiklerin plaseboya kıyasla daha yüksek oranda bebeklerde günlük ortalama ağlama süresini yüzde 50 azalttı.

Probiyotikler bebeklerin uyku süresi üzerinde de yararlı etkiye sahip

Probiyotik ayrıca dışkı sıklığı ve tutarlılığının yanı sıra uyku süresi üzerinde de yararlı etkilere neden olduğu da görüldü. Araştırma sonuçları World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics'nde yayınlandı.

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