Probiyotik smothie tarifi

MALZEMELER:

1 su bardağı light kefir

1 su bardağı dondurulmuş vişne

1 su bardağı çilek

1 çay kaşığı toz tarçın

1 adet limon lifli bisküvi





HAZIRLANIŞI:





Malzemeleri blendırdan geçirin. Dilerseniz soğutabilir ya da buz ilave edebilirsiniz. Şişleyerek 36 saate kadar saklayabilir ve iftardan sonraki ara beslenmenizde hafif ve sağlıklı bir tercih yapmış olursunuz.