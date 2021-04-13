Yemek Probiyotik smothie tarifi

Probiyotik smothie tarifi

Yemek

Probiyotik smothie tarifi

Bağırsak dostu,lezzetli probiyotik smothie tarifine kim hayır diyebilir ki! İşte hem bağırsak dostu hem de damak tadınızı şenlendirecek smothie tarifi...

13 Nisan 2021, Salı 12:44 Son Güncelleme:
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MALZEMELER: 

 1 su bardağı light kefir 

 1 su bardağı dondurulmuş vişne 

 1 su bardağı çilek 

 1 çay kaşığı toz tarçın 

1 adet limon lifli bisküvi 


HAZIRLANIŞI:


 Malzemeleri blendırdan geçirin. Dilerseniz soğutabilir ya da buz ilave edebilirsiniz. Şişleyerek 36 saate kadar saklayabilir ve iftardan sonraki ara beslenmenizde hafif ve sağlıklı bir tercih yapmış olursunuz.

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