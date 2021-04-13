Probiyotik smothie tarifi
Bağırsak dostu,lezzetli probiyotik smothie tarifine kim hayır diyebilir ki! İşte hem bağırsak dostu hem de damak tadınızı şenlendirecek smothie tarifi...
13 Nisan 2021, Salı 12:44 Son Güncelleme:
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MALZEMELER:
1 su bardağı light kefir
1 su bardağı dondurulmuş vişne
1 su bardağı çilek
1 çay kaşığı toz tarçın
1 adet limon lifli bisküvi
HAZIRLANIŞI:
Malzemeleri blendırdan geçirin. Dilerseniz soğutabilir ya da buz ilave edebilirsiniz. Şişleyerek 36 saate kadar saklayabilir ve iftardan sonraki ara beslenmenizde hafif ve sağlıklı bir tercih yapmış olursunuz.