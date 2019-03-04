The Prodigy grubunun solisti Keith Flint hayatını kaybetti!

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İngiltere'nin en ünlü müzik gruplarından biri olan The Prodigy'ye önce dansçı olarak katılan, sonraları da grubun solisti olan Keith Flint, 49 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Keith Flint; Essex'teki evinde evinde ölü bulundu.

17 Eylül 1969, Londra doğumlu İngiliz şarkıcı, 1996 yılında Prodigy'nin efsane olmuş "Firestarter" ve "Breathe" gibi şarkılarının vokallerini üstlenmişti. Sıra dışı tarzı, renkli saçları, dövme ve piercingleriyle kendine has bir stili olan Flint, farklı vokal tarzıyla müzik dünyasında önemli bir yere sahipti.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Sabah 08.00 sularında aldıkları telefon üzerine olay yerine intikal eden ambulans ve polis ekiplerinin, Keith Flint'i ölü olarak bulduğu aktarılırken, ölümün şüpheli bulunmadığı belirtildi. Flint'in kesin ölüm nedeni belirlenmemiş olsa da, kalp krizinden şüpheleniliyor.

TURNEDEN YENİ DÖNMÜŞTÜ

Flint, geçtiğimiz günlerde Avustralya turnesini tamamlayarak İngiltere'ye dönmüştü.

1990 yılında Liam Howlett tarafından kurulan The Prodigy'ye daha sonra Maxim, Keith Flint ve Leeroy Thornhill de katılmıştı.

1990 yılında Liam Howlett tarafından kurulan gruba daha sonra Maxim, Keith Flint ve Leeroy Thornhill de katılmıştı. Grubun 8 Nisan'da Avusturya'da konser vermesi bekleniyordu. The Prodigy mayıs ayında ise Kuzey Amerika turnesine çıkacaktı.