Türkiye Prof. Ceyhan "Corona virüste en kritik haftadayız" deyip sebebini açıkladı

Prof. Ceyhan "Corona virüste en kritik haftadayız" deyip sebebini açıkladı

Türkiye

Prof. Ceyhan 'Corona virüste en kritik haftadayız' deyip sebebini açıkladı

Yetkililer, corona virüsle mücadelede, Türkiye'de 1-2 haftanın çok önemli olduğunu vurguluyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Önümüzdeki bir-iki hafta kritik" diyerek sebebini açıkladı.

02 Nisan 2020, Perşembe 09:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İşte Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberi:

Hem uzmanlar hem yetkililer ‘1-2 haftanın çok kritik olduğunu’ vurguluyor. Peki niye önemli? Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu soruyu şöyle yanıtladı:

Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. ‘Önümüzdeki bir-iki hafta kritik’ veya ‘Bu hafta çok önemli’ şeklindeki uyarılar virüse ömür biçmek anlamında algılanmasın. Vaka sayısı henüz kontrol edilebilir düzeyde. O yüzden bu aşamada hatta önümüzdeki birkaç günlük süreçte alınan tedbirlere, yapılan ikazlara halkımız titizlikle uyarsa, hem vakaların temaslarıyla birlikte tespiti hem de bu vakaların izole edilerek kontrol altına alınması kolaylaşır. Belirtilen, altı çizilen zaman dilimleri bu açıdan çok önemli.

"Bu zamanda düşüremezsek sonra kontrol etmek zor olur"

 Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur. Testler arttıkça da vaka tespiti çoğalıyor ve hızlanıyor. Halkımızın bu sebeple mutlaka ve mutlaka sosyal teması en aza indirmesi gerekiyor.

İlgili Haberler
Corona virüs teftişinda vatandaşlara bağıran Uşak Valisi konuştu




Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İnsanlar canıyla cebelleşirken 'Siyaset' yapabilmek
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Turkcell personeli işini koruyacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Devlet Bahçeli’ye... MHP’lilere...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 170 ampulle hazırlandı, yatsı vakti okunan ezanla birlikte yakıldı