Türkiye Prof. Ceyhan'dan corona virüs mutasyonuyla ilgili önemli açıklama: Salgın bitebilir

Prof. Ceyhan'dan corona virüs mutasyonuyla ilgili önemli açıklama: Salgın bitebilir

Türkiye

Prof. Ceyhan'dan corona virüs mutasyonuyla ilgili önemli açıklama: Salgın bitebilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan corona virüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir." dedi.

22 Aralık 2020, Salı 00:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan corona virüsle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. "Henüz telaşlanacak bir şey yok" ifadesini kullanan Ceyhan, "Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız" uyarısında da bulundu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan mutasyona uğrayan virüse ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant corona virüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok.

Çünkü;

  1. Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.
  2. Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.
  3. Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.
  4. Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyon açıklamasıBilim Kurulu üyesi: Türkiye'de corona virüs mutasyonu saptanmadıBilim Kurulu üyesinden mutasyon geçiren corona virüs için açıklamaMutasyona uğrayan corona virüsün adı belli oldu


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Değişimin öncüleri
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Şirin Sever
2020'de olan biten
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Ebubekir Sofuoğlu vakası...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İsmail Demir'in ABD'ye cevapları
Murat Çelik
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı