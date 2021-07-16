Prof. Dr. Akova: Kapalı alanda aşının şart koşulması taraftarıyım

İşte Murat Çelik'in yazısı:

“Kalabalıkların bir arada uzun zaman geçirdiği mekânlara girişte, hele açık havada değil kapalı alanda bulunulacaksa, aşının şart koşulması taraftarıyım.”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Akova, dün öğleden sonra yaptığımız görüşmede böyle dedi.

ÖZGÜRLÜK MESELESİ DEĞİL

Prof. Akova, “Kapalı mekânlara girerken aşı sorulması ve aşı olmamış kişilerin, insanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlara kabul edilmemesinden yanayım” deyince, dünyada bazı ülkelerde de var olan tartışmayı sordum.

“Aşı olmamak, bireysel özgürlük müdür yoksa toplum sağlığını tehdit eden bir davranış mı?” tartışmasını…

Murat Akova, Delta varyantını ve vaka sayılarındaki artma eğilimini hatırlatıp şu yanıtı verdi:

- Bu iş böyle giderse ve aşıyla ilgili bir direnç ortaya çıkarsa bunun yapılması bence kaçınılmaz. Doğrusunu isterseniz, ben burada çok da insan haklarıyla veya özgürlüklerle ilgili bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum çünkü özellikle kapalı mekânlara girişte, eğer aşı olmamış, hastalık potansiyeli taşıyan birini siz içeri alır ve içerideki insanları enfekte etme riskine maruz bırakırsanız artık bu kişisel özgürlük olmaktan çıkıyor tabii. Siz başkalarının hayatını tehlikeye atmış oluyorsunuz.

Prof. Dr. Akova kapalı mekânlarda var olan riski de şöyle izah etti:

- Kapalı mekânlarda mesafenin çok da fazla önemi kalmıyor. Eğer orada enfekte birisi varsa ve o kişi havaya virüs saçıyorsa, virüs havada asılı kalıyor. O kapalı ortamda, mesafe uzak bile olsa, siz havadaki o virüsü soluyup hasta olabiliyorsunuz.

TATİLDE DELTA RİSKİ

Prof. Dr. Murat Akova, Delta varyantı ve bayram tatiline dair önemli uyarılarda bulundu.

- Ortalıkta dolaşan ve vaka artışına sebep olan varyantlara, özellikle de Delta varyantına karşı mutlaka ve mutlaka en az iki doz aşı olunması lâzım. Tek doz aşı korumuyor.

- Delta çok kolay bulaşan bir varyant. Hele şimdi bayram tatili sırasındaki hareketliliği de düşünecek olursanız vaka sayılarının daha da artması muhtemel.

- Özellikle aşılamanın eksik olduğu yerlerde, ki anladığım kadarıyla güneydoğu ve doğuda sorun var bu açıdan, buralarda tekrar patlama şeklinde vaka artışları ortaya çıkabilir.



