Türkiye Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye

Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

87 yaşındaki Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Azrak 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer almıştı.

15 Nisan 2020, Çarşamba 13:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da , "Covid-19 pandemisi dolayısıyla vefat eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınları ile İstanbul Üniversitesi ailesine ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz" denildi.

Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Azrak, 87 yaşındaydı.

İlgili Haberler
Türk profesör Ercüment Ovalı'dan yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Esas felaket cuma değil pazartesi yaşandı!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
65 yaşa getirilen yasak
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstifa gecesi neler yaşandı?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar hakkındaki gerçek ortaya çıktı