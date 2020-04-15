Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
87 yaşındaki Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Azrak 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer almıştı.
15 Nisan 2020, Çarşamba 13:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da , "Covid-19 pandemisi dolayısıyla vefat eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınları ile İstanbul Üniversitesi ailesine ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz" denildi.
Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Azrak, 87 yaşındaydı.