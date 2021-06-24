Türkiye Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir? TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin kariyeri
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Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir? TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin kariyeri

Türkiye

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir? TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin kariyeri

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli son günlerde Türkiye’nin en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı. Yerli aşımız TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli daha önce de KKKA aşısının ilk patentini alan isim olmuştu. İşte, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin kariyeri ve hakkında merak edilenler…

24 Haziran 2021, Perşembe 14:58 Son Güncelleme:
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Üniversitede veteriner hekimlik eğitimi alan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, doktorasını viroloji alanında tamamladı. Kariyeri boyunca eğitimine devam eden ve yurt dışında postdoktora yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Tür bilim dünyasına adını TURKOVAC’ı geliştiren isim olarak yazdırdı…

PROF. DR. AYKUT ÖZDARENDELİ KİMDİR?

Asıl mesleği veteriner hekimlik olan Aykut Özdarendeli, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) müdürü ve tıp fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yapmaktadır.

2015’te dünyada hücre kültür temelli Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısının ilk patentini aldı.

Şimdi de ekibi ile birlikte SARS-CoV-2'ye karşı TURKOVAC aşısını geliştirmesiyle adını bilim dünyasında bir kez daha duyurdu.

TURKOVAC’I GELİŞTİREN PROF. DR. AYKUT ÖZDARENDELİ’NİN KARİYERİ

İlkokul ve ortaokul eğitimini Konya'da tamamlayan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli liseyi Malatya lisesinde tamamladı. 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne giren ünlü bilim insanı buradan 1991 yılında mezun oldu.

1997 senesinde Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji programında doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 1998 senesinde Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2005 senesinde de Doç. Dr. unvanını aldı. 2011 senesinde de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak görev yapmaya başladı.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Türkiye’deki eğitimlerinin yanı sıra  farklı tarihlerde  Pittsburg State Üniversitesi veTennessee State Üniversitesi'nde postdoktora yaptı.

2015 senesinde Erciyes Üniversitesi'nde ERAGEM'i kurdu.

 

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