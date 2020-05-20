Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuk olarak katıldığı bir canlı yayın programında, Türkçe harflerin telaffuzunda damlacık çıkarmanın daha az olduğunu belirterek, Türkçe'nin corona virüsü da az yaydığını iddia etti.

Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında corona virüse dair açıklamalar yaptı. Damlacık yolu ile bulaşan virüsün, konuşurken de yayılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, İngilizce ve Rusya'da olan bazı harflerin virüsü daha hızlı yaydığını söyledi.

Türkçe konuşmaya da değinen Prof. Dr. Ceyhan, "Türkçe konuşmak virüsü daha az yayıyor" ifadelerini kullandı.

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