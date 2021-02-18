Türkiye Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Salı günü evinde hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Levent Afet Yolal Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

18 Şubat 2021, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu geçen salı günü Beşiktaş’taki evinde hayatını kaybetmişti. Cüceloğlu için, bugün Beşiktaş’taki Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Cüceloğlu’nun Türk Bayrağına sarılı tabutu, camiye getirildi.

Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları, Cüceloğlu’nun tabutu başında gözyaşı döktü. Ünlü yazarın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Fotoğraflar: İbrahim Maşe

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