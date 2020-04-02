Türkiye Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye

Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Corona virüs nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz hayatını kaybetti.

02 Nisan 2020, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu.

Prof. dr. Feriha Öz, aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün de kayınvalidesiydi.


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