Prof. Dr. İbrahim Demir koronavirüse yenik düştü!
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
06 Mayıs 2021, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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İTÜ'den yapılan açıklamada, "İTÜ İnşaat mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir'i Covid-19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uzun yıllar üniversitemize emek veren değerli hocamız 'İbrahim abi'mize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize baş sağlığı dileriz." denildi.
Melike YAZGILI / İSTANBUL (DHA)
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