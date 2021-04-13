Türkiye Prof. Dr. İlhan Başgöz hayatını kaybetti

Prof. Dr. İlhan Başgöz hayatını kaybetti

Türkiye

Prof. Dr. İlhan Başgöz hayatını kaybetti

Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, 100 yaşında hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Başgöz'ün, talebi üzerine tedavisi Türkiye'de yürütülüyordu.

13 Nisan 2021, Salı 22:08 Son Güncelleme:
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ABD'de yaşayan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Başgöz, tedavisine Türkiye'de devam edilmesi için talebini yetkililere iletmiş ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından ABD'ye ambulans uçak gönderilmişti. Bu uçakla 5 Ocak 2021'de Türkiye'ye getirilen Başgöz'ün tedavisi sürüyordu. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlhan Başgöz hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

MEMLEKETİNE DÖNDÜĞÜ İÇİN SEVİNÇLİYDİ

Başgöz, Türkiye'ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Indianapolis'ten ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı'na getirildiğinde, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirmişti. Yurt dışında 33 senedir çalışmanın yorgunluğu içinde olduğunu ifade eden Başgöz, "Memleketime dönmemin sevincini Enver Gökçe'nin bir dizesiyle anlatacağım: 'Senin emekçin olaydım şen olası türküsü, dost kokusu, dost selamı Türkiye'. Yorgunum daha fazla konuşamayacağım." açıklamasında bulunmuştu.

PROF. DR. İLHAN BAŞGÖZ KİMDİR?

Prof. Dr. İlhan Başgöz, 1923 yılında Gemerek’te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Türk folkloru ve halk edebiyatı dalında doktora yaptı. Aynı bölümde Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın asistanı oldu. 1948’de kurulan Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı kürsüsünde çalışmalarını sürdürdü. Kürsü o yıl kapatılınca, Tokat Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atandı, 1952’ye değin bu görevde kaldı. 1960’ta ABD’de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington’daki Indiana Üniversitesi’nde dersler verdi. Emekli olduktan sonra Türkiye’de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ’de de dersler veren Prof. Dr. Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitaplarıyla bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor.

AA

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