Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konuyu NTV ekranlarında şu sözlerle değerlendirdi:

Normalleşme planlarına kendi normallerimizi oluşturarak uymamız lazım. İstenmeyen görüntülere neden olacak bir davranış olmaması lazım. Böyle giderse vaka sayıları artabilir. Önümüzdeki günlerde bu sayıların daha da artacağını bilmemiz lazım. Cumartesi-pazar rakamları daha düşük olur. Önümüz hafta pazartesiden itibaren kademeli normalleşmenin ne kadar etkili olduğunu göreceğiz.

Şu anda pek çok ortak riskli ilimiz yüksek riskli iller haline geldi. Trakya'da Edirne çok yüksek riskli iken tüm Trakya çok yüksek riskli il haline geldi. Yalova, Çanakkale, Balıkesir yüksek. Mersin'de yüz binde yüz bandını geçmiş oldu. Kilis, Konya, Aksaray, mesela Burdur. Bu illerdeki vatandaşlarımızın, işletmecilerimizin bu rakamları nasıl düşürürüz diye düşünmesi lazım. Bu kısıtlamaların önümüzdeki haftaki rakamlara yansımadığını da söylemek isterim.



