Türkiye Prof. Dr. Kantarcı'dan İzmir uyarısı: Yerleşime açmayın

Prof. Dr. Kantarcı'dan İzmir uyarısı: Yerleşime açmayın

Türkiye

Prof. Dr. Kantarcı'dan İzmir uyarısı: Yerleşime açmayın

İzmir ve çevresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Laka Deresi havzasında 450 hektarlık alanın yapılaşmaya açılması halinde bir sel faciasının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

05 Ocak 2021, Salı 10:01 Son Güncelleme:
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Toprak bilimci ve orman mühendisi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, ‘Bornova Ağaçlandırması ve İzmir Çevresinde Yeşil Kuşağın Önemi’ başlıklı ekolojik değerlendirmesinde İzmir’de 12, 13, 14 Aralık’ta Urla, Çeşme ve Karaburun üçgeninde meydana gelen yüksek yağışların gelecekte Yamanlar Dağı, Laka Deresi ve Bornova’da görülebileceğine dikkat çekti. 1995’teki Yamanlar selinin ardından Laka Deresi havzasının yeşil kuşak kapsamına alınıp, erozyon kontrolü, sel önleme ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını belirten Kantarcı çalışmasında, Laka Deresi havzasında 450 hektarlık alanın yapılaşmaya açılarak betonlaştırılması halinde olası yüksek yağış sonrası sel felaketi yaşanabileceğini vurguladı. 

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‘Çamur seli gelir'

Kantarcı, iki olasılığı şöyle özetledi:

“Yüksek miktardaki bu su, beton ve asfalt kaplama ile çatı alanına düşerek yüzeysel akışa geçecektir. Burada iki ihtimal vardır. Birincisi betonlaştırılan 450 hektar alandan gelen su kütlesi aşağıda Bornova yerleşiminde sel halinde sokakları kaplayacak, zarar verecektir.  İkincisi betonlaştırılan alana düşecek yağış suyunun boşaltma sistemi ile dereye veya Bornova kanalizasyonuna verilmesi halinde kapasite aşımı olacağı için ilk 1 kilometrekarelik yerleşim alanında taşkın ve su baskını oluşacaktır.  Laka Köyü çevresinin yerleşime açılması ve orada bir şehir hastanesi yapılması girişimi, yüksek yağışlar, oluşacak su hacmi, arazi yapısı ve Bornova yerleşimi ilişkileri bakımından uygun görünmemektedir.  Laka Köyü yanındaki araziye yığılmış olan kazı materyalleri ise yüksek yağışlar ile Eğridere yolunu kapatacak, dereyi dolduracak ve Bornova yerleşim alanına bir çamur seli halinde zarar verecek konum ve durumda görünmektedir.”

Kantarcı, çalışmasında şu noktalara dikkat çekti:

“İzmir Körfezi’nin ve çevresindeki dağlık arazinin konumu ve yapısı ile Ege Denizi ve Anadolu karası üzerinden gelen hava kütlelerinin bu jeomorfolojik yapı üzerinde karşılaşmaları yüksek yağışlara sebep olmaktadır. Yerleşim alanlarını basan seller çok zarar vermiş, can kaybedilmiştir. Sel oluşumunu önlemek için başlatılan Yeşil Kuşak Bornova ağaçlandırmasında bin 241 hektar alanda sel önleme, ağaçlandırma ve mera ıslâhı çalışmaları başarılmıştır. Laka Deresi, Baltalı Dere ve Eğri Dere havzalarında yeniden yetiştirilen orman ile yapılan tesisler yüksek yağışları toprağa emdirmiş ve sel oluşumunu önlemiştir. Ağaçlandırılmış olan Laka Deresi ile diğer derelerin havzaları konut rezerv alanı değildir. Bu orman alanı burada yaşayan insanların sigortasıdır.”
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