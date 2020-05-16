Türkiye Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesildi

Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesildi

Türkiye

Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesildi

İstanbul Aydın Üniversitesi, kadrosunda yer alan Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle üniversiteyle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 19:19 Son Güncelleme:
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İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in, katıldığı televizyon programında, üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

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