İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in, katıldığı televizyon programında, üniversitemizin felsefesine tamamen zıt ve kabul edilmesi mümkün olmayan açıklamalarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi ile ilişiği kesilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA