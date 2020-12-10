Türkiye Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumunu paylaştı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumunu paylaştı

Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumunu paylaştı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede sağlık durumu hakkında paylaşımda bulundu.

10 Aralık 2020, Perşembe 10:49 Son Güncelleme:
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Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an iyi olduğunu açıkladı. 

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan, tetkikleri yapıldıktan sonra servise alındı. Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi. Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.



DHA


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