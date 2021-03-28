Türkiye Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, posta.com.tr canlı yayınında koronavirüsle mücadeleyi anlatacak

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, posta.com.tr canlı yayınında koronavirüsle mücadeleyi anlatacak

Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, posta.com.tr canlı yayınında koronavirüsle mücadeleyi anlatacak

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, posta.com.tr Instagram canlı yayınında koronavirüsle ilgili soruları yanıtlayacak ve hastalıkla mücadeleyi anlatacak. Yayının moderatörü ise Posta gazetesi yazarı Murat Çelik olacak.

28 Mart 2021, Pazar 13:30 Son Güncelleme:
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Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka sayıları arıtıyor. Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılıyor. Mutant virüs çocukları da etkilemeye başladı. Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artış risk haritasına da yansıdı. Aşılamada belli oranda yol alındı. Yeni aşı grupları açıklandı. Gevşetilen kısıtlamalar yeniden gündemde, gözler pazartesi yapılacak kabine toplantısına çevrilmişken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, posta.com.tr Instagram hesabından yapılacak canlı yayında Posta gazetesi Yazarı Murat Çelik'in sorularını yanıtlayacak. 

Saat 19.00'da başlayacak yayında; "Virüs neden bu kadar hızlı yayılıyor? Mutant virüs, çocukları etkiliyor mu? Kaç tür mutant virüs var? Aşıların etkinliği ne kadar? Koronavirüs hayatımızdan ne zaman çıkar? Hasta olmamak için maske yeterli mi? Yeni kısıtlamalar gerekli mi?" gibi çok sayıda soru cevaplanacak.

Yayın tarihi ve saati: 28 Mart 2021 Pazar, 19:00


https://www.instagram.com/posta.com.tr


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