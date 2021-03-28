Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka sayıları arıtıyor. Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılıyor. Mutant virüs çocukları da etkilemeye başladı. Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artış risk haritasına da yansıdı. Aşılamada belli oranda yol alındı. Yeni aşı grupları açıklandı. Gevşetilen kısıtlamalar yeniden gündemde, gözler pazartesi yapılacak kabine toplantısına çevrilmişken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, posta.com.tr Instagram hesabından yapılacak canlı yayında Posta gazetesi Yazarı Murat Çelik'in sorularını yanıtlayacak.

Saat 19.00'da başlayacak yayında; "Virüs neden bu kadar hızlı yayılıyor? Mutant virüs, çocukları etkiliyor mu? Kaç tür mutant virüs var? Aşıların etkinliği ne kadar? Koronavirüs hayatımızdan ne zaman çıkar? Hasta olmamak için maske yeterli mi? Yeni kısıtlamalar gerekli mi?" gibi çok sayıda soru cevaplanacak.

Yayın tarihi ve saati: 28 Mart 2021 Pazar, 19:00







