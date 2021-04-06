Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, Mehmet Ceyhan’la yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesinde şu şekilde aktardı:

“Yakın zamanda İstanbul’da bir artış dalgası başlayacak, ardından da İzmir, Ankara gibi büyük illerde artacak diye düşünüyorum.”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, üç hafta önce böyle demişti. Mehmet Hoca yine haklı çıktı…

BÜYÜK ŞEHİRLER MESAJI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan’ın pandemide gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerini 16 Mart 2021’de bu köşeden aktarmıştım. Mehmet Ceyhan’ın, bugün gelinen noktayı üç hafta önceden öngördüğü o kısmın tümü şöyleydi:

- Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz’de vaka sayıları çok arttı biliyorsunuz. Ve bu illerden de Türkiye geneline seyahat serbestti. Mutant virüs taşıyanlar her yerden her yere gitti. Ben; yakın zamanda İstanbul’da bir artış dalgası başlayacak, ardından da İzmir, Ankara gibi büyük illerde artacak diye düşünüyorum.

ABD’DE OKULLAR AÇIK AMA…

Gelelim aynı konunun başka birkaç noktasına... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan vaka sayılarındaki artışa rağmen okulların açık olması konusunda da şunları söylüyor.

- Vaka artışları görülünce, İsrail mesela yeniden kapattı okulları. ABD’de ise okullar açık ama düzenli test uygulaması var. ABD’de her hafta, çocuklara bir kez, öğretmenlere ise iki kez test yapıyorlar. Örneğin New York’ta pozitiflik yüzdesi yüzde birin altındaysa açık tutuyorlar, yüzde 3’ün üstüne çıktığında ise o okulu kapatıyorlar. Okulların, ABD örneğinde olduğu gibi sıkı ve sürekli bir takiple açık tutulması daha güvenli olabilir.

SALGIN EN KÖTÜ FELAKET

Prof. Ceyhan Covid-19 pandemisine dair şu değerlendirmelerde de bulunuyor:

- Evet hepimiz sıkıldık… Herkes sıkıldı ve insanlar haklı. Bakın, salgın en kötü felakettir. Bir yerde deprem olsa, hatta bir bölgede savaş olsa ülkenin geri kalanında hayat normal sürer. Ama pandemi öyle değil. Üstelik alınan tedbirlerin de gerçekten uygulanması kolay değil.

- İnsanlara bir süre, bir vade vermek mümkün olsa, o bile bir şey. Üç ay, hatta bir yıl dişinizi sıkın deseniz insanlar da buna adapte olur ama süre vermek de mümkün değil. İşin en zor kısımlarından biri de bu.

- Zaman geçiyor ama salgın kontrol altına alınamıyor maalesef. Bu arada, il bazlı uygulamayla bu çapta bir salgını kontrol etmeniz de mümkün değil. İnsanlar, güçleri yettiğince bu durumu güvenli hale getirmeye çalışıyor ama işte bir yere kadar.