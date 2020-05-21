Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için vatandaşa 8 uyarı
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 29 Mayıs tarihinde camiler yeniden ibadete açılacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, camilerde yapılacak ibadet için 8 maddede çok önemli uyarılarda bulundu.
21 Mayıs 2020, Perşembe 09:03 Son Güncelleme:
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Corona virüs gün geçtikçe etkisini yitirirken Türkiye normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs tarihinde camileri yeniden ibadete açacak. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ibadete açılacak camiler için vatandaşa önemli uyarılarda bulundu.
1- Kişiler, sadece elinin yüzünün geleceği yer için bir bez parçası kullanabilir ya da kendi seccadesini getirebilir ama bunların namazdan sonra 60 derecede yıkanması ya da atılması gerekiyor.
2-Camiye girenlerin ateşi ölçülmeli, öksürük ve hapşırık gibi belirtilere dikkat edilmeli.
3-Sosyal mesafeye her an dikkat edilmeli.
4-Camilerde klima kullanılmaması, doğal yolla havalandırılması uygun olur. Klima olacaksa kişiler arasındaki mesafenin en az 2 metreye çıkarılması gerekir.
5-Konuşmayla virüsün bulaş imkanı artacağından herkeste maske olmalı. Duaların yüksek sesle değil, içten okunması lazım. Konuşmak, virüsün bulaş imkanını 10 kat artırıyor. Öksürük ve hapşırmak 1000 kat artırıyor. Konuşmanın tonu da önemli. Yüksek sesle konuşunca bulaş imkanı daha da artıyor. Dua ve tekbirlerin mümkün olduğunca sessiz hatta hiç konuşmadan, nefes alıp vererek içten yapılması öneriyorum...
6-İmamların da hastalığı bulaştırma riski var. Cemaatle araya mesafe bırakılması lazım.
7-Maskeyle vaaz ve Kuran okuması kolay olmayabilir; imamın olduğu yere şeffaf, fiziksel bariyer konabilir veya yüz siperliklerinden kullanıp alçak ses sorunu için mikrofon kullanılabilir.
8-Cami içlerindeki Kuran kursları okul gibi değerlendirilmeli ve açılmamalı.