Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk yayınında Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Omicron'un pandeminin sonunu getireceği fikrine karşı çıkan Ceyhan, hızlı tarama testleri önerisinde bulundu.

Vaka artışında yılbaşı etkisinin olup olmadığıyla ilgili konuşan Ceyhan, "Etkisini Henüz gördük diyemeyiz. Çünkü uzun bir kuluçka süresi olabilir. Sadece yılbaşı kutlaması değil yoğun bir şekilde kalabalık ortamlarda toplantılar devam ediyor, toplu taşıma araçlarında kalabalık azaltılamadı." dedi.

Ceyhan, "İki doz aşı uygulamasının Omicron'un önlemede yetersiz olmadığını öğrendik. Aşılamadan söz edersek 2 doz değil 3 dozu kaç kişinin vurduğu önemli. İki doz aşılama Omicron'un yayılmasını önlemiyor." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE KATILMIYORUM"

Omicron varyantının pandeminin sonunu getireceği yönündeki söylemlere tepki gösteren Ceyhan, "Omicron'un pandeminin sonunu getireceği fikrine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü Omicron'un bu kadar şiddetli yayılmasının nedeni kişilerin ark arkaya ile enfekte olabilmesi." dedi.

"YENİ VARYANTLAR HAFİF SEYRETMEYEBİLİR"

Artan vaka sayılarına dikkat çeken Ceyhan, "Kuluçka süresi bütün varyantlarda 14 güne kadar uzayabiliyor. Omicron daha hafif seyrediyor. Ancak ABD 1 milyon civarında bir vakaya ulaştı. O zaman bile gördüğümüz ölüm sayılarında artış yok ama azalma da yok. O yüzden aman bu hafif seyrediyor algısı çok yanlış. Bu kadar yoğun bulaşma yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olur. O varyantlar bu kadar hafif seyretmeyebilir. Omicron'un bu kadar yayılması şu korkuyu ortaya çıkarıyor... Sağlık alanında çalışan insan bulunamıyor. Bundan sonra artık bu vaka sayıları dalgalanma ile gidecek. Vakaların 100 binleri bulduğunu göreceğiz. Şu andaki mevcut önlemlerle bir şey yapamayız, yeni türün yayılması önlenemez."

HIZLI TARAMA TESTİ ÖNERİSİ

Omicron varyantı için hızlı tarama testleri önerisinde bulunan Ceyhan, "Yeni tür açık havada bile hızla bulaşıyor. Virüsü taşıyan kişi maskesini takmadığı zaman siz taksanız bile bulaş olabiliyor. Bir türlü hızlı tarama testlerini uygulamaya koyamadık." şeklinde konuştu.

SALGINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 382 bin 888 testte 54 bin 724 vaka tespit edildi. 137 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 382 bin 888 testte 54 bin 724 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,32 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 984 bin 778, 2'nci dozda 51 milyon 176 bin 550 ve 3'üncü dozda 20 milyon 12 bin 24 olmak üzere toplam 133 milyon 551 bin 202 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'VAKA ARTIŞLARI ŞİMDİLİK BÜYÜK ŞEHİRLERDE DİKKAT ÇEKMEKTE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" dedi.