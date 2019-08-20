Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı Sakarya'nın Sapanca İlçesinde bulunan yazlığında yeni kitap hazırlığında olan ünlü yazar Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede anjiyo oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Cüceloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.