Türkiye Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremini aylar öncesinden uyarmış

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremini aylar öncesinden uyarmış

Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremini aylar öncesinden uyarmış

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.

14 Haziran 2020, Pazar 19:12 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Naci Görür aylar önce yaptığı bir konuşmasında, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş'a olan kesimlere özenli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıovailçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 5.8 olduğunu, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti. Saat 18.09'da yine merkez üssü Karlıova olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DHA


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