Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili gazeteci Kenan Taş'ın Yotube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Görür, Marmara'da iki fay kolunun birden kırılması halinde İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyledi.

Prof. Dr. Görür olası İstanbul depremi ile ilgili "Bu süreç en kritik olan süreç. Türkiye'de her an başka yerlerde de deprem olabilir ama özellikle benim iki bölge üzerinde bir hassasiyetim var. Bunlardan biri İstanbul. İstanbul'un bir aciliyeti var. Bunun da nedeni 1999 depremleri. Bu depremler Marmara'nın altındaki kabuğa o kabuğun daha fazla taşıyamayacağı bir stres yükledi. Normalde 200-250 senede birikeceği enerjiyi 45-50 saniyede buraya enjekte etti. Dolayısıyla kabuk artık daha fazla dayanacak durumda değil. Zaten bunun da hesapları yapıldı. 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla, 30 sene içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 64 olarak belirlendi. Bu çok yüksek bir yüzde. Dolayısıyla Marmara'da deprem eli kulağında" dedi.

Görür, “Yapılan çalışmalarda Marmara'nın altındaki iki fay kilitlenmiş vaziyette. Yani enerji biriktiriyor. Burada biriken stres, oradaki kayaların gücünü yendiği an deprem olacak demektir. Bu faylardan biri Yeşilköy ile Silivri açıkları arasında yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda olan Kumburgaz fay kolu. Bu fay kırılırsa minimum 7.2 deprem üretecektir. Diğeri ise Adalar'ın güneyinde olan fay; yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, şayet bu kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem üretir. İkisinin birden kırılma olasılığı da var. İkisi birden aynı anda kırılırsa depremin büyüklüğü 7.6'yı bulabilir" ifadelerini kullandı.

Tarihte örneği var

7'nin üzerinde arka arkaya iki deprem olduğunu ifade eden Görür, "1766 yılında bu faylar biri Ağustos, diğeri Mayıs ayında peş peşe kırıldı. Ve İstanbul peş peşe 7'nin üzerinde iki depreme maruz kalmıştır. Bu İstanbul için felaket anlamını taşımaktadır. Bu işin şakası yok. Bütün çalışmalar bunu işaret etmekte” dedi. Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan ve çevresine dikkat çekerek bu bölgede geçmiş tarihte yaşanan depremleri hatırlattı.1939 Erzincan depreminin bölgeye büyük bir stres yüklediğini söyleyerek burada da 7 büyüklüğünde bir deprem beklediğini açıkladı. Görür, "Fay ne kadar uzun ve boydan boya kırılırsa o büyüklükte deprem oluşur." diyen Görür, İstanbul'da yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu savundu. Görür "İstanbul depreme hazır değil. Keşke hazır desem ama hazır değil" açıklamasını yaptı.