Prof. Dr. Naci Görür: Uyumakta olan Doğu Anadolu fay hattı uyandı

Naci Görür yaptığı açıklamada, "Doğu Anadolu fay hattının uyandığını" duyurdu. Görür, "Palu ve Bingöl arasına ve Sivrice - Malatya - Adıyaman yöresine artık dikkatli bakmak lazım." dedi.

Naci Görür'ün açıklamaları şöyle:

Şimdi bu 6.8'lik deprem yer bilimciler açısında şunu ifade ediyor: Uyumakta olan uzun dönemdir aktif olmayan deprem Doğu Anadolu fay hattı uyandı.

Kahramanmaraş'ta da deprem olabilir.

Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı Karlıova'da birleşiyorlar.

Bu deprem Kuzey Anadolu fay hattına benzer şekilde büyük depremler üreterek enerjisini boşaltabilir.

1822'den başlayıp devam eden tarihi depremler 7 şekilde depremler üretmiş. Bu fay harekete başladığına göre ister istemez böyle bir düşünce doğuyor.

Bu deprem sığ bir deprem. Ne kadar kırdığını ben bilmiyorum ama 33 km olabilir.

Büyük bir depremdir. O nedenle beklenen yerde olmuştur.

Bu depremden sonra özellikle Palu ve Bingöl arasına ve Sivrice - Malatya - Adıyaman yöresine artık dikkatli bakmak lazım. Zaten orada birikmiş olan enerjiyi daha fazla arttırmış olabilir.